Ho paura a mandare mia figlia sul Tilo dopo le 21 | ma il vero problema sembra Como

Una madre ha confessato di avere paura di far salire sua figlia sul Tilo dopo le 21, preoccupata per la sicurezza. Il problema, però, riguarda anche Como, dove molte persone si sentono insicure nelle ore serali. La ragazza dovrà partire da Milano Centrale e arrivare a Como San Giovanni, ma le condizioni di sicurezza sulla tratta sono spesso al centro delle discussioni. La paura cresce tra i genitori che temono incidenti o situazioni sgradite durante i viaggi notturni. La questione rimane aperta nella comunità locale.

“Come siamo ridotti se una mamma deve chiedere sui social se deve avere paura?": il caso del treno da Milano a Como “Tra qualche giorno mia figlia deve prendere il Tilo da Milano Centrale a Como San Giovanni dopo le 21. Qualcuno sa dirmi se è sicuro?” È una domanda semplice, pubblicata in un gruppo Facebook Sei di Como se. Nessuna polemica, nessuna accusa. Solo il dubbio di una madre che chiede un parere a chi quella tratta la percorre ogni giorno. Eppure bastano poche righe per accendere un dibattito che va ben oltre un treno. Il tema sicurezza tra Milano e Como torna ciclicamente al centro delle discussioni, complice anche qualche episodio spiacevole raccontato negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Quicomo.it

“Mia figlia ha paura di non avere successo. Le ho detto ‘tesoro, sei una figlia di papà, ce la farai’. Mi preoccupa perché è molto sensibile”: così Robbie WilliamsRobbie Williams ha condiviso le sue preoccupazioni sulla sensibilità di sua figlia Teddy, di 13 anni, e sulla sua crescente aspirazione alla fama.

Leggi anche: Albe si racconta, da Amici a “Baita” il suo primo album: “La mia vera baita oggi? Milano, il mio gatto e la mia fidanzata. Ora non ho più paura dei miei errori. La pausa arriverà, ma ora ho troppo da dire. Sanremo? Pochi wow, ma tanti amici sul palco” – Intervista Video

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.