Mezzogiorno Foti all’evento Merita | Il Pnrr dispiegherà effetti anche oltre il 30 agosto 2026

Durante un evento nel Mezzogiorno, un rappresentante ha dichiarato che i risultati del Piano nazionale di ripresa e resilienza continueranno a manifestarsi anche dopo la scadenza del 30 agosto 2026. La precisazione riguarda gli effetti finanziari del piano, che non si esauriranno con quella data. La discussione si è concentrata su come le risorse e le iniziative in corso continueranno a influenzare il territorio anche in futuro.

“Il Pnrr non si chiude al 30 agosto 2026, ma dispiegherà anche i suoi effetti (finanziari ndr) oltre. Infatti abbiamo ancora 24-25 miliardi di facility cioè di strumenti finanziari che vanno oltre la scadenza e riguardano le opere e la rendicontazione, perciò avremo uno strascico del Pnrr” sul mercato. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei, Pnrr e delle politiche di Coesione Tommaso Foti intervenendo al convegno di Napoli “Il Mezzogiorno dopo il Pnrr” organizzato dalla Fondazione Merita. Ma l’aspetto forze più importante, a parere del ministro, è il “modello Pnrr” che ha dimostrato “che anche in Italia si può lavorare per obiettivi, centrandoli, senza dover far ricorso a sistematiche proroghe” il secondo “è che abbiamo raggiunto un livello di governance che può essere modellato anche dopo il Pnrr e per altre esperienze”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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