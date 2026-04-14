La solidarietà e il valore dell' abbraccio il convegno sull' etica nella sanità a Palazzo Arcivescovile

A Palermo si svolgerà la nona edizione di un convegno dedicato agli aspetti etici e sociali delle questioni sanitarie. L’evento si terrà sabato 18 aprile nella sala Lavitrano del Palazzo Arcivescovile e si concentrerà sui temi della solidarietà e del valore dell’abbraccio come elementi fondamentali nelle relazioni umane. L’incontro coinvolge professionisti e rappresentanti del settore sanitario, affrontando questioni legate all’etica in ambito medico e sociale.