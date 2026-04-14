La solidarietà e il valore dell' abbraccio il convegno sull' etica nella sanità a Palazzo Arcivescovile
A Palermo si svolgerà la nona edizione di un convegno dedicato agli aspetti etici e sociali delle questioni sanitarie. L’evento si terrà sabato 18 aprile nella sala Lavitrano del Palazzo Arcivescovile e si concentrerà sui temi della solidarietà e del valore dell’abbraccio come elementi fondamentali nelle relazioni umane. L’incontro coinvolge professionisti e rappresentanti del settore sanitario, affrontando questioni legate all’etica in ambito medico e sociale.
Palermo torna a interrogarsi sui temi della solidarietà e del valore umano dell’abbraccio. Sabato 18 aprile, nella sala Lavitrano del Palazzo Arcivescovile, si terrà la nona edizione dell’incontro dedicato agli “Aspetti etici e sociali nelle problematiche sanitarie”, un appuntamento che mette al.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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