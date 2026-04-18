Metz-Paris FC domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Da infobetting.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile 2026 alle 17:15 si affrontano Metz e Paris FC in una partita valida per il campionato. Il Paris FC, dopo aver vinto contro il Monaco nell’ultimo turno, si trova vicino alla salvezza e potrebbe conquistare i punti necessari già in questa giornata. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, mentre i convocati sono disponibili per entrambe le squadre.

Dopo aver schiantato il Monaco nell’ultimo turno il Paris FC di Koumbouarè è ad un passo dalla salvezza e la matematica potrebbe arrivare già oggi nella sfida sul campo del Metz.  I Grenatines hanno perso a Marsiglia la loro ventesima gara stagionale e sono sull’orlo del baratro: in caso di sconfitta e contemporanea vittoria dell’Auxerre la matematica potrebbe arrivare addirittura con 4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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