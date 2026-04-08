Metrobus nuova ordinanza in via Strozzacapponi

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea Bus Rapid Transit a Perugia. Nelle ultime ore, è stata emessa una nuova ordinanza riguardante via Strozzacapponi, dopo che in precedenza era stata adottata un’ordinanza precedente. La gestione della viabilità in quella zona si è resa necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione viene aggiornata di volta in volta con specifici provvedimenti.

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea Bus Rapid Transit a Perugia. Per quanto riguarda via Strozzacapponi era stata disposta un'ordinanza (la n.345 del 27 febbraio 2026) con la quale venivano adottati provvedimenti in materia di circolazione stradale.La ditta esecutrice ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Metrobus, nuova ordinanza in via Pievaiola e via StrozzacapponiIl Comune ha adottato nuovi provvedimenti in materia di circolazione stradale che resteranno in vigore fino al 30 maggio Proseguono i lavori per la... Perugia, lavori Metrobus: modifiche alla circolazione in via StrozzacapponiPer consentire la prosecuzione dei lavori del Metrobus il Comune di Perugia ha deliberato l'adozione di provvedimenti in materia di circolazione... Argomenti più discussi: Metrobus, nuova ordinanza in via Pievaiola e via Strozzacapponi; Metrobus, avanzano i lavori. Nuova fase di lavori per il Metrobus: come cambia il traffico (fino al 31 maggio) in via StrozzacapponiNuova fase per i lavori del Metrobus in via Strozzacapponi. Il Comune ha adottato l'ordinanza n.345 del 27 febbraio 2026 che prevede vari provvedimenti inerenti alla circolazione. Ecco come cambia la ... corrieredellumbria.it Cantiere Brt, nuova rivoluzione per la viabilità nella zona dell'ospedalePERUGIA - Il cantiere avanza a grandi passi e nell’area dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, una delle più interessate dalla rivoluzione del metrobus, prende forma un nuovo assetto della ... ilmessaggero.it Metrobus, nuova ordinanza in via Pievaiola e via Strozzacapponi Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook