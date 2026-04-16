Metrobus via libera alla variante su viale San Sisto

È stata approvata ufficialmente la variante di progetto per la viabilità su viale San Sisto nell'ambito del progetto Metrobus. La decisione è stata formalizzata con una determina dirigenziale n. (numero specifico). La modifica riguarda le modifiche al percorso e alla gestione del traffico lungo quella tratta. Attualmente, non sono state comunicati ulteriori dettagli sui tempi di attuazione o le modalità di realizzazione.