Metrobus via libera alla variante su viale San Sisto
È stata approvata ufficialmente la variante di progetto per la viabilità su viale San Sisto nell'ambito del progetto Metrobus. La decisione è stata formalizzata con una determina dirigenziale n. (numero specifico). La modifica riguarda le modifiche al percorso e alla gestione del traffico lungo quella tratta. Attualmente, non sono state comunicati ulteriori dettagli sui tempi di attuazione o le modalità di realizzazione.
Metrobus, via libera alla variante di progetto per la viabilità su viale San Sisto.Con determina dirigenziale n. 118 del 14 aprile 2026 il Comune di Perugia ha preso atto dell’esito positivo dell’attività di verifica della variante proposta rispetto al progetto esecutivo iniziale.Nel dettaglio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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