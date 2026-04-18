Meteo weekend quasi estivo picchi fino a 28°C | poi cambia tutto

Durante il fine settimana, le previsioni indicano un aumento delle temperature in tutta Italia, con valori che raggiungeranno i 28°C in alcune aree del centro. Il clima sarà caratterizzato da condizioni quasi estive, prima di un cambio previsto nelle successive giornate. Le previsioni meteo sono state aggiornate oggi, sabato 18 aprile 2026, e mostrano un deciso aumento della colonnina di mercurio rispetto ai giorni precedenti.

(Adnkronos) – Weekend dal sapore quasi estivo sull’Italia, con temperature in deciso rialzo e punte fino a 28°C su alcune zone del Centro secondo le previcioni meteo di oggi, sabato 18 aprile 2026. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma infatti una giornata serena con 24-25°C ed oltre. I picchi assoluti del 'caldo' saranno raggiunti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#Meteo: #WeekEnd all'insegna del cielo sereno, con nubi che però ritorneranno nella giornata di domenica ma limitatamente alle regioni del nord. Collegati a meteoam.it per le previsioni meteo giornaliere dell’ #AeronauticaMilitare. x.com