Previsioni | sole fino al weekend poi cambia ancora tutto
Nelle previsioni meteorologiche si segnala un periodo di bel tempo con sole prevalente fino al weekend. A partire da venerdì, un'area di alta pressione si sposterà sull'intera Penisola, portando condizioni più stabili. Questa situazione si manterrà almeno fino a domenica, quando si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il clima sarà soleggiato e asciutto per diversi giorni, con pochi problemi di pioggia o nuvole.
La seconda parte della settimana sarà decisamente più stabile grazie al ritorno dell'alta pressione che rimonterà su gran parte della Penisola già entro la giornata di venerdì. L'unica insidia secondo le analisi modellistiche sarà rappresentata da una influenza più fredda che ristagnerà.🔗 Leggi su Quicomo.it
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