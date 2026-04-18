Meteo | Previsioni per domenica 19 aprile

Per domenica 19 aprile, le previsioni indicano cieli prevalentemente poco o parzialmente nuvolosi a Modena, senza la possibilità di pioggia durante tutta la giornata. La giornata si presenta con condizioni di tempo stabile e soleggiato, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le temperature sono previste nella media stagionale, senza estremi di caldo o freddo.

A Modena cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2904m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il meteo per domenica 19 aprile

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