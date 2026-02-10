Domani l’Italia si prepara a affrontare una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico. Venti forti e temporali colpiranno soprattutto Calabria e Sicilia, con piogge più intense sui versanti tirrenici. L’allerta gialla resta in vigore su alcune zone, mentre le previsioni indicano un peggioramento del tempo in tutta la regione.

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà nella giornata di domani le isole maggiori e la Calabria, con precipitazioni più frequenti e localmente intense sui versanti tirrenici, associate a un sensibile rinforzo dei venti. Lo rende noto un avviso di allerta meteo diffuso dalla Protezione civile. Venti forti e mareggiate L’avviso prevede, a partire dalla mattinata di domani, venti da forti a burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le condizioni meteorologiche risulteranno perturbate in particolare lungo i litorali tirrenici. Allerta gialla e aree interessate In Sicilia l’allerta gialla riguarda le province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Messina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, perturbazione atlantica in arrivo, vento forte e temporali. Allerta gialla su Calabria e parte della Sicilia

Un’onda di maltempo si sta abbattendo sul Centro-Sud.

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte alle 20 di domani, a causa di temporali e vento forte.

Meteo, fine ondata di caldo con temporali e calo temperature

