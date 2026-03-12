Meteo incerto nel weekend | rischio piogge per il giorno della finale del Mandorlo in fiore

Il fine settimana dedicato al Mandorlo in fiore potrebbe essere caratterizzato da condizioni meteo instabili, con il rischio di pioggia durante il giorno della finale. Le previsioni sono state fornite da Lorenzo Badellino di 3bmeteo, che ha segnalato un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. La situazione meteo resta incerta e soggetta a possibili variazioni nelle prossime ore.

Nuova perturbazione in arrivo sulla Sicilia con rovesci e temporali. Il peggioramento atteso proprio nella giornata conclusiva della festa nella Valle dei Templi Il weekend del Mandorlo in fiore potrebbe essere accompagnato da condizioni meteo instabili. Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com indicano infatti un peggioramento del tempo proprio nella giornata di domenica, quando nella Valle dei Templi è in programma lo spettacolo conclusivo della manifestazione. Secondo le indicazioni diffuse per la Sicilia, un piccolo vortice depressionario in movimento lungo il Tirreno porterà già nella giornata di venerdì un primo fronte di instabilità sui settori centro-occidentali dell'isola.