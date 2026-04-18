In Italia, le temperature si sono spinte fino a 28 gradi al Centro, mentre al Nord si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche domenica. Dopo un anticipo d’estate con valori di 8-9 gradi sopra la media, le previsioni indicano un cambiamento del tempo al Nord nelle prossime ore. Le temperature attuali vengono monitorate in tempo reale e aggiornate costantemente.

Roma, 18 aprile 2026 – Dopo l’anticipo d'estate con valori 8-9 gradi sopra la media del periodo, domami è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord. Un weekend a doppia velocità. Oggi un sabato sereno con 24-25°C e picchi assoluti di caldo in Toscana, con Firenze e Prato pronte a sfiorare i 28°C, seguite da Grosseto, Lucca e Pistoia con 27°C, al pari di Roma e Terni. Domenica 19 aprile la situazione inizierà a capovolgersi a causa del transito nel cuore dell'Europa di un veloce fronte atlantico. Al Centro-Sud invece il tempo sarà bello. Il peggioramento lascerà un vistoso strascico nella giornata di lunedì 20 aprile, soprattutto sul fianco orientale della Penisola.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meteo, Italia divisa metà. Punte di 28 gradi al Centro, domenica peggioramenti al Nord. Temperature in tempo reale

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