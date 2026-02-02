La prima perturbazione di febbraio porta il caos in Italia. Al Nord fa freddo e piove, con temperature che scendono sotto zero. Al Sud invece, il sole splende e le temperature superano i 20 gradi. La differenza di clima tra le due zone si fa sentire, creando confusione tra chi si prepara all’inverno e chi già gode di un clima primaverile. La situazione si mantiene instabile e le previsioni parlano di ulteriori cambiamenti nei prossimi giorni.

L'ultima perturbazione di gennaio ha le ore contate e sta esaurendo i suoi effetti, soprattutto all'estremo Sud, dove persistono residui fenomeni e raffiche di vento in progressiva attenuazione. La pausa però durerà poco. L'avvio di febbraio sarà caratterizzato da una fase molto dinamica, con il passaggio ravvicinato di nuove perturbazioni che porteranno precipitazioni frequenti e instabilità. Ma non ovunque: inizialmente il contrasto tra Nord e Sud sarà molto marcato, con temperature spesso superiori alla media soprattutto nelle regioni centro-meridionali. La giornata di martedì 3 febbraio rifletterà la spaccatura meteorologica sulla Penisola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo, Italia spaccata a metà: inverno al Nord, sole e temperature fino a 20 gradi al Sud

