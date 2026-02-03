Meteo in Italia arriva lo Scirocco | 20 gradi al sud maltempo al centro-nord

Questa settimana in Italia il tempo cambia in modo netto. Al Sud le temperature salgono fino a 20 gradi grazie allo Scirocco, il vento caldo e umido che spira da Sud-Est. Al Nord, invece, arrivano piogge e nevicate abbondanti, portando maltempo su molte regioni. La situazione si mantiene dinamica con condizioni diverse da regione a regione.

(Adnkronos) – “Vivremo una fase caratterizzata dal vento di Scirocco, il vento umido e mite proveniente da Sud-Est che favorisce temperature simil-primaverili al meridione ma anche nevicate abbondanti al Nord. Da domani la neve cadrà mediamente oltre i 500-800 metri sulle Alpi e sulle Prealpi (con quota in aumento nel corso della giornata) ma, in corrispondenza di aria fredda più pesante intrappolata al suolo (cuscinetto di aria fredda in gergo meteorologico), imbiancherà anche gran parte della pianura piemontese”. Così all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’. “Da oggi le temperature inizieranno a salire con un rialzo della quota neve e piogge diffuse in Pianura Padana centro-orientale, in Sardegna e sul versante tirrenico, dalla Toscana al Lazio; attenzione ai rovesci anche intensi specie sulle regioni tirreniche e in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La prima perturbazione di febbraio porta il caos in Italia.

