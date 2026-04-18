Meteo allerta gialla nel Ravennate | attesi temporali anche forti nella giornata di domenica

Dalla mezzanotte di sabato 18 aprile alla mezzanotte di domenica 19 aprile, nel territorio del comune di Ravenna sarà in vigore un’allerta meteo di livello giallo. L’allerta, numero 41, è stata emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna, e riguarda temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Sono previste condizioni di instabilità che interessano la giornata di domenica.

Dalla mezzanotte di sabato, 18 aprile, alla mezzanotte di domenica 19, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 41, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. Per la giornata di domenica 19 aprile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Forti temporali in arrivo, avviso di allerta meteo giallaTempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla... Leggi anche: Previsti temporali forti, emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Meteo, tornano piogge e temporali: allerta gialla a Palermo; Allerta meteo gialla sul Lazio, previsti rovesci e temporali nelle prossime ore; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni. Maltempo, giovedì allerta gialla in parte di Abruzzo, Molise, Calabria e SiciliaTempo stabile e primi segnali di primavera: il bollettino meteo per oggi La situazione meteorologica sull'Italia è in fase di consolidamento grazie all'espansione di un promontorio di alta pressione c ... msn.com Meteo, scatta l'allerta gialla il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni a rischioProsegue stato di allerta meteo gialla anche il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate dal rischio di piogge e criticità. meteo.it METEO OGGI NEL SALERNITANO: SOLE DIFFUSO, PIU’ INCERTO SOLO ALL’ESTREMO SUD - Nel Salernitano il quadro di oggi è nel complesso favorevole, con stabile e limpido in gran parte della provincia. Nell’Agro nocerino-sarnes - facebook.com facebook Veneto, le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Come sarà il tempo nel fine settimana Ci dice tutto Giuseppe Mucci di Rai Meteo. x.com