meteo 25 aprile prime ipotesi

Le previsioni meteorologiche per il 25 aprile indicano un cambiamento rispetto alle settimane primaverili precedenti, caratterizzate da condizioni turbolente. Secondo le prime ipotesi di IlMeteo.it, si registra un'attenuazione delle perturbazioni e una possibile stabilizzazione del clima in vista della Festa della Liberazione. Le previsioni sono ancora in fase di aggiornamento e si basano sulle prime analisi dei modelli meteorologici attuali.

Dopo settimane primaverili piuttosto turbolente sta emergendo qualcosa di nuovo per il 25 Aprile (Festa della Liberazione). La causa di questo cambiamento va ricercata nella particolare configurazione che andrà a disegnarsi a livello emisferico con una nuova rimonta dell'anticiclone africano che tornerà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo già dal 22-23 Aprile.Vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria, oltre al tanto sole, ci aspettiamo una forte impennata delle temperature, specialmente al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con i termometri pronti a schizzare, questa volta diffusamente, oltre i 25-26°C, proprio per Sabato 25 Aprile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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