Il Met Gala è un evento dedicato alla moda durante il quale gli ospiti interpretano un tema specifico con abiti spesso audaci. La serata si svolge sui gradini del museo e viene seguita da un vasto pubblico online, dove si diffondono meme e immagini che diventano iconiche. Si tratta di un appuntamento che combina alta moda e spettacolo, attirando l’attenzione di media e appassionati di tutto il mondo.

Succede ogni anno (più precisamente ogni primo lunedì di maggio) a New York, sui gradini del Metropolitan Museum of Art. Ufficialmente è un gala di beneficenza per il Costume Institute del museo, quindi una cosa molto seria. Ma in pratica è il momento in cui la moda decide di prendersi una pausa dalla realtà e divertirsi. Le regole ufficiali, comunque, ci sono. Gli invitati non possono semplicemente presentarsi: vengono scelti, e già questo rende tutto estremamente più esclusivo del normale. Viene poi assegnato un dress code legato al tema della mostra, ma in versione «fate quello che volete, però con stile». L’idea è che ogni look racconti qualcosa, anche se a volte non è chiarissimo cosa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Met Gala: manuale non ufficiale per diventare leggenda

Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses

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