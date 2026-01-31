Marco Costantini ha dato il via alla sua corsa per il municipio di Pescara. Durante la presentazione del suo programma, ha messo in chiaro che vuole mettere al centro della sua amministrazione progetti su nuove infrastrutture, tutela dell’ambiente e coinvolgimento diretto dei cittadini. La sfida è aperta, e ora si aspetta di vedere come reagiranno gli avversari e gli abitanti della città.

Il candidato sindaco di Pescara, Marco Costantini, ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale presentando un programma che punta a ridefinire il futuro della città su tre pilastri fondamentali: infrastrutture, tutela ambientale e partecipazione democratica. L’annuncio, effettuato in un incontro pubblico tenutosi nel centro storico della città, ha subito attirato l’attenzione dei cittadini per la chiarezza delle priorità e l’impegno a coinvolgere i residenti in ogni fase del processo decisionale. Costantini, ex assessore comunale e figura nota per il suo impegno in ambito urbanistico, ha sottolineato che la sua candidatura nasce da un’analisi approfondita delle criticità che affliggono Pescara da anni: traffico congestionato, mancanza di spazi verdi adeguati, infrastrutture obsolete e un senso di distacco tra amministrazione e cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Costantini lancia la sua sfida a Pescara: infrastrutture, ambiente e partecipazione al centro del programma elettorale

Approfondimenti su Pescara Campagna

Carlo Costantini ha dato il via alla sua campagna elettorale, puntando i riflettori su cinque temi fondamentali: commercio, parcheggi, legalità, sicurezza e ambiente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pescara Campagna

Argomenti discussi: Elezioni a Pescara, Costantini lancia l’ultimatum a Masci Se usano ancora i canali ufficiali per fini elettorali farò denuncia; Costantini velenoso: La destra ha fallito sulla sicurezza, Politica Pescara; Costantino Vitagliano sulle orme di Fabrizio Corona lancia Io C'ero: Alcuni ragazzi si sono concessi a Lele Mora, io no.

Mismatch lavoro, emergenza vera: solo l’11% delle imprese trova profili idonei. Il nostro Presidente Dario Costantini lancia soluzioni tra formazione, ITS e corridoi professionali per dare competenze ai giovani e risposte concrete alle imprese. - facebook.com facebook

Mismatch lavoro, emergenza vera: solo l’11% delle imprese trova profili idonei. Il nostro Presidente Dario Costantini lancia soluzioni tra formazione, ITS e corridoi professionali per dare competenze ai giovani e risposte concrete alle imprese. x.com