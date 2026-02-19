La mossa di Leonardo Maria Del Vecchio sulle quote dei fratelli | Lo faccio per sbloccare l' eredità
Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di comprare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, la società di famiglia, per sbloccare l’eredità. La sua mossa riguarda il 25% complessivo delle azioni, attualmente detenuto da Luca e Paola, entrambi al 12,5%. La scelta nasce dalla volontà di semplificare la gestione e risolvere eventuali problemi di divisione. La famiglia Del Vecchio si prepara a una fase di cambiamenti nella proprietà, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla trattativa.
Vorrebbe comprare le quote dei fratelli Luca e Paola, che hanno chiesto il beneficio d'inventario sull'eredità del fondatore di Luxottica scomparso nel 2022 Leonardo Maria Del Vecchio ha espresso la volontà di acquisire le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, la "cassaforte" di famiglia, entrambe al 12,5%. La questione si intreccia con le difficili vicende riguardanti l'eredità di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica scomparso nel 2022. Il figlio che ha raccolto le redini dell'azienda, secondo quanto si apprende, vorrebbe sbloccare la situazione ereditaria. Luca e Paola Del Vecchio (che insieme all'altro fratello Clemente avevano accettato l'eredità ma con il beneficio d'inventario) avevano chiesto di trasferire le loro quote di Delfni in un'altra società per renderle negoziabili, tuttavia è mancata l'unanimità in consiglio d'amministrazione.
Delfin, Leonardo Del Vecchio vuole le quote dei fratelli (che valgono 25 miliardi)Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di esercitare il suo diritto di prelazione per acquistare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, che valgono complessivamente 25 miliardi di euro.
La mossa di Del Vecchio su Delfin 'per rispettare la volontà del padre'Leonardo Maria Del Vecchio ha la volontà forte di sbloccare una situazione che si protrae da tre anni e vuole far rispettare le volontà del padre.
Leonardo Maria Del Vecchio pronto a rilevare quote di due fratelli. 'Per rispettare la volontà del padre'
Leonardo Maria Del Vecchio e la sorella Marisa si contendono le quote familiari nella cassaforte lussemburghese che vale circa 55 miliardi e che custodisce il 32% di EssilorLuxottica. La prelazione e il riscatto potrebbero ridefinire gli equilibri, mentre il tribuna