La mossa di Leonardo Maria Del Vecchio sulle quote dei fratelli | Lo faccio per sbloccare l' eredità

Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di comprare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, la società di famiglia, per sbloccare l’eredità. La sua mossa riguarda il 25% complessivo delle azioni, attualmente detenuto da Luca e Paola, entrambi al 12,5%. La scelta nasce dalla volontà di semplificare la gestione e risolvere eventuali problemi di divisione. La famiglia Del Vecchio si prepara a una fase di cambiamenti nella proprietà, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla trattativa.

Leonardo Maria Del Vecchio ha espresso la volontà di acquisire le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, la "cassaforte" di famiglia, entrambe al 12,5%. La questione si intreccia con le difficili vicende riguardanti l'eredità di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica scomparso nel 2022. Il figlio che ha raccolto le redini dell'azienda, secondo quanto si apprende, vorrebbe sbloccare la situazione ereditaria. Luca e Paola Del Vecchio (che insieme all'altro fratello Clemente avevano accettato l'eredità ma con il beneficio d'inventario) avevano chiesto di trasferire le loro quote di Delfni in un'altra società per renderle negoziabili, tuttavia è mancata l'unanimità in consiglio d'amministrazione.

