Il secondo incontro tra Messico e Stati Uniti per rivedere il trattato commerciale nordamericano si terrà lunedì 20 aprile a Città del Messico. Il ministro dell'Economia messicano ha condiviso le priorità dell'incontro, che si concentrerà su aspetti specifici dell'accordo. La riunione segue il primo incontro e si inserisce nel processo di revisione in corso tra le due nazioni.

Il ministro dell'Economia messicano Marcelo Ebrard ha delineato le priorità del secondo incontro per la revisione del trattato commerciale nordamericano, previsto lunedì 20 aprile a Città del Messico. Durante il vertice con il delegato statunitense Jamieson Greer, il governo del Paese latinoamericano insisterà sull'assenza di tariffe doganali e sul potenziamento delle catene produttive per sostituire le importazioni asiatiche. Ebrard ha ribadito la posizione nazionale: "Poniamo sempre il problema dell'impatto degli attuali dazi, e il Messico ha insistito molto su questo tema. Lo ribadiremo lunedì, anche per il settore agricolo". Il rappresentante degli Stati Uniti illustrerà le proprie proposte alla presidenza messicana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Messico-Usa, secondo incontro per la revisione del trattato nordamericano

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