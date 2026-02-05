Usa-Russia raggiunto l’accordo per la proroga del trattato New START

Gli Stati Uniti e la Russia hanno raggiunto un accordo per prolungare di sei mesi il trattato nucleare New START, che scadeva giovedì scorso. Nessuna firma definitiva, ma entrambe le parti hanno deciso di continuare a rispettare le restrizioni sui missili nucleari fino a luglio. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e apre uno spazio di manovra in attesa di un nuovo accordo più duraturo.

Gli Stati Uniti e la Russia hanno deciso di prorogare per sei mesi i termini del trattato di non proliferazione nucleare New START, scaduto giovedì 5 febbraio. Lo riporta Axios, dopo aver scritto di «accordo vicino» tra Washington e Mosca, dopo colloqui avvenuti a margine del trilaterale sull’Ucraina negli Emirati Arabi. Tecnicamente, va precisato, non si tratta di una proroga: il New START, siglato nel 2010 da Barack Obama e Dmitry Medvedev, prevedeva la possibilità di un solo rinnovo dopo 10 anni, in effetti poi avvenuto nel 2021. Le parti, scrive Axios, hanno però accettato di continuare osservare i termini del trattato per almeno sei mesi, durante i quali verrà negoziato un nuovo accordo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa-Russia, raggiunto l’accordo per la proroga del trattato New START Approfondimenti su Usa Russia Usa-Russia, scade trattato New Start su armi nucleari. Mosca: “Non siamo più vincolati” La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi. New Start addio: tramonta l’ultimo trattato sul controllo degli armamenti nucleari tra Usa e Russia Il 5 febbraio 2026, il Trattato New Start finirà ufficialmente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Usa Russia Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Ucraina-Russia, Zelensky: Preparativi per colloqui con Usa e Mosca in settimana; Stop al gas russo, l’Ue finisce nella trappola di quello Usa; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28. Pentagono: Usa e Russia vogliono riprendere il dialogo militare di alto livelloLeggi su Sky TG24 l'articolo Pentagono: Usa e Russia vogliono riprendere il dialogo militare di alto livello ... tg24.sky.it Guerra Ucraina, Zelensky: «Raggiunto un accordo con Trump, ci darà i Patriot»Il Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, affermando che è stato «utile sotto ogni ... ilmessaggero.it Testate nucleari: trattative in extremis per estendere di 6 mesi New Start, ultimo patto Usa-Russia. L'Onu aveva avvertito: "Momento grave". La Cina ha rifiutato di aderire come chiedeva Trump. Medvedev minaccia: "L'inverno è vicino" facebook accordo raggiunto tra #Russia, #Ucraina e #Usa per lo scambio di 314 prigionieri di guerra. Ad Abu Dhabi i negoziati procedono in modo produttivo dice #Witkoff e continueranno nelle prossime settimane. #Europa,che non partecipa, prenda nota x.com

