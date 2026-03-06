Le prime partite della Leagues Cup si sono disputate in Messico, segnando un momento importante per il calcio nordamericano. L'evento ha visto confronti tra squadre di diverse nazioni, attirando l'attenzione di appassionati e media. Tra le partite, si è giocato anche il debutto di Messi con l’Inter Miami, che ha partecipato alla competizione nel 2026.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lionel Messi, l’icona del calcio argentino e sette volte vincitore del Pallone d’Oro, sta per affrontare una nuova avventura con l’Inter Miami nella prossima edizione della Leagues Cup 2026. Questo torneo rappresenta un’importante opportunità per la squadra, in quanto include la possibilità di competere contro squadre messicane di alto livello come Atletico San Luis, Monterrey e Leon. Si tratta di una competizione che ha acquisito sempre più importanza negli ultimi anni, grazie all’inclusione di club provenienti da diverse leghe. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Leagues Cup: prime partite in Messico, un evento storico per il calcio nordamericano.

