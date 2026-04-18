Messico l’ONU scende in campo | Türk interroga il potere e le vittime

Il commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sarà in Messico dal 19 al 22 aprile per una visita ufficiale. Durante la missione, incontrerà rappresentanti delle autorità e delle vittime di violazioni dei diritti umani. La visita si concentra sulle questioni sociali e sui problemi legati alla tutela dei diritti nel paese, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici degli incontri.

Il commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Türk, si recherà in Messico dal 19 al 22 aprile per una missione ufficiale che metterà sotto la lente d’ingrandimento le criticità sociali del Paese. L’ufficio dell’ONU a Città del Messico ha confermato che il diplomatico dedicherà i suoi quattro giorni di permanenza a un dialogo diretto con la presidente Claudia Sheinbaum e con le massime autorità che guidano i tre poteri dello Stato. Un dialogo tra istituzioni e ferite della società civile. L’agenda diplomatica di Türk non si limiterà ai palazzi del potere, ma cercherà un contatto profondo con chi vive quotidianamente le violazioni dei diritti fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messico, l’ONU scende in campo: Türk interroga il potere e le vittime Notizie correlate Le truffe milionarie in Messico, oltre 10 mila le presunte vittime: estradizione negata a "guru finanziario"Accusato dalle autorità messicane di presunte truffe milionarie ai danni di oltre 10 mila persone, si è guadagnato nel suo paese di origine... Heraskevych sfida il divieto del Cio: scende in pista col casco raffigurante le vittime ucraineCome aveva annunciato, Vladyslav Heraskevych, ucraino dello skeleton, è sceso nel terzo allenamento ufficiale sulla pista olimpica Eugenio Monti con...