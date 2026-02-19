Le truffe milionarie in Messico oltre 10 mila le presunte vittime | estradizione negata a guru finanziario

Accusato dalle autorità messicane di presunte truffe milionarie ai danni di oltre 10 mila persone, si è guadagnato nel suo paese di origine l'appellativo di "guru finanziario". Latitante in Messico, l'imprenditore 47enne Luis Alberto Pérez Zamorano, fondatore della società Inverforx, si trovava in Italia quando è stato raggiunto da un mandato di arresto ai fini dell'estradizione: lo scorso maggio, a seguito di una segnalazione dell'Interpol, è stato catturato a Palermo dopo essere sbarcato da una nave da crociera proveniente da Barcellona. Secondo fonti vicine alla difesa, le accuse sarebbero "caratterizzate da forti elementi di contraddittorietà", anche alla luce del fatto che alcune presunte vittime avrebbero successivamente ridimensionato o ritrattato le proprie posizioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Aereo fallisce atterraggio di emergenza e precipita in Messico: 10 morti, tra le vittime 3 bambiniUn incidente aereo si è verificato nelle ultime ore nella zona di San Mateo Atenco, vicino all'aeroporto di Toluca, in Messico.

Iran, oltre 30 mila le vittime. Imminente intervento militare di WashingtonL’Iran continua ad attraversare un periodo di forte tensione, con oltre 30.

