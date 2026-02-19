Le truffe milionarie in Messico oltre 10 mila le presunte vittime | estradizione negata a guru finanziario
Accusato dalle autorità messicane di presunte truffe milionarie ai danni di oltre 10 mila persone, si è guadagnato nel suo paese di origine l'appellativo di "guru finanziario". Latitante in Messico, l'imprenditore 47enne Luis Alberto Pérez Zamorano, fondatore della società Inverforx, si trovava in Italia quando è stato raggiunto da un mandato di arresto ai fini dell'estradizione: lo scorso maggio, a seguito di una segnalazione dell'Interpol, è stato catturato a Palermo dopo essere sbarcato da una nave da crociera proveniente da Barcellona. Secondo fonti vicine alla difesa, le accuse sarebbero "caratterizzate da forti elementi di contraddittorietà", anche alla luce del fatto che alcune presunte vittime avrebbero successivamente ridimensionato o ritrattato le proprie posizioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
