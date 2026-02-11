Heraskevych sfida il divieto del Cio | scende in pista col casco raffigurante le vittime ucraine

L'atleta ucraino di skeleton, Heraskevych, ha deciso di sfidare il divieto del Cio e si è allenato con il casco raffigurante le vittime ucraine. Oggi, durante l’allenamento, ha portato in pista le immagini di 27 vittime della guerra, ignorando le regole imposte dall’organizzazione internazionale. La sua scelta ha attirato l’attenzione e ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione e le tensioni tra sport e politica.

Come aveva annunciato, Vladyslav Heraskevych, ucraino dello skeleton, è sceso nel terzo allenamento ufficiale sulla pista olimpica Eugenio Monti con il casco vietato dal Cio con le immagini di 27 vittime della guerra nel suo Paese. Nel meeting dell’altro giorno a Milano il portavoce del Ciò aveva spiegato che Heraskevych avrebbe potuto indossare un segno di lutto al braccio. L’ucraino, con il supporto del suo presidente Zelensky, aveva ribattuto: “Lutto al braccio? No, indosserò il casco”. E cosi ha fatto: “Continueremo a lottare per il diritto di gareggiare con questo casco. Credo di non aver violato alcuna legge né regola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Heraskevych sfida il divieto del Cio: scende in pista col casco raffigurante le vittime ucraine Approfondimenti su Heraskevych Ucraina Olimpiadi, il divieto del Cio a Heraskevych: “No al casco commemorativo per gli atleti ucraini caduti” Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi. Heraskevych alle Olimpiadi col casco con gli atleti ucraini morti, scontro col Cio che lo vieta Durante le Olimpiadi, l’atleta ucraino Heraskevych ha deciso di indossare un casco con i volti degli atleti ucraini morti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Heraskevych Ucraina Argomenti discussi: Il casco di Heraskevych con le vittime ucraine: nessuna solidarietà, il Cio ha perso una grande occasione; Olimpiadi, Heraskevych: Sfido divieto Cio, gareggio con casco della memoria; Casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra vietato allo skeletonista Heraskevych: Mi…; Heraskevych a Milano Cortina porterà in gara il casco da skeleton con gli sportivi ucraini uccisi vietato dal Cio. Zelensky: Ricorda il prezzo della nostra lotta. Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini uccisi, Heraskevych: lo indosserò comunqueIl CIO ha detto no: lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych non potrà gareggiare a Milano-Cortina 2026 con il casco della memoria, su cui erano raffigurati i volti di alcuni dei tanti atleti ... rainews.it Milano-Cortina 2026, Cio vieta a pattinatore Heraskevych il casco per i caduti ucrainiLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano-Cortina 2026, Cio vieta a pattinatore Heraskevych il casco per i caduti ucraini ... tg24.sky.it Milano Cortina, Ucraina ‘sfida’ il Cio: “Il casco per atleti morti in guerra resta” - (Adnkronos) - L'Ucraina sfida il Cio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tutto ruota attorno al casco che Vladyslav Heraskevych, in gara nello skeleton, è decis x.com Corriere della Sera. . A Cortina lunedì sono iniziate le prove cronometrate dello skeleton per le Olimpadi, e l'ucraino Vladyslav Heraskevych si è presentato con un casco decorato con le immagini dei connazionali rimasti uccisi nei quattro anni trascorsi dall'iniz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.