A poche settimane dal Gran Premio di Miami, i piloti di Formula 1 sono pronti a sfidarsi ancora una volta. La corsa in Florida vedrà protagonisti due dei nomi più attesi, che si affronteranno in pista con l’obiettivo di conquistare punti importanti. Tra aspettative e tensioni, gli appassionati sono curiosi di scoprire come si svilupperà questa nuova tappa del campionato, che si preannuncia ricca di emozioni e sfide dirette.

Il tempo sembra sospeso, al centro del lungo periodo di stop inatteso di questa Formula 1. Cinque settimane per riposare, allenarsi, pensare a dove e come migliorare. Ci arrivano con umori e preoccupazioni diverse i due piloti della Mercedes, grandi protagonisti dei primi tre appuntamenti della massima serie già andati in scena in questo 2026. George Russell, partito da grande favorito con otto stagioni di esperienza in F.1 sulle spalle e un 2025 di solidità e successi, si è ritrovato dopo il GP del Giappone a dover affrontare una realtà inaspettata: vedere il suo giovanissimo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale proprio davanti a lui.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes, Antonelli-Russell sempre più rivali: "A Miami sarà una lotta"

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Russell: Antonelli è molto veloce, non vedo l'ora di lottare con lui nelle prossime gare; Russell: La rivalità con Antonelli? Siamo professionisti. Verstappen si lamenta perché non vince lui; Russell sta sottovalutando Antonelli? Deve essere più spietato. Se fai avvicinare troppo il tuo compagno poi…; Kimi Antonelli, il lavoro sul fisico e al simulatore, il duello con Russell: Il Mondiale è una chance enorme, non va sprecata.

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