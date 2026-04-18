Mercato Inter dalla Spagna sono sicuri | Bastoni farà questa mossa pur di trasferirsi al Barcellona…

Dal mercato internazionale arrivano notizie sulla possibile volontà di un difensore dell'Inter di lasciare il club per approdare al Barcellona. Secondo fonti spagnole, il giocatore sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di trasferirsi in Catalogna. Non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli sui tempi o le modalità dell'eventuale trasferimento. La situazione rimane comunque sotto osservazione da parte di osservatori e addetti ai lavori.

Inter News 24 Mercato Inter, dalla Spagna arrivano convinti: Bastoni farà di tutto pur di trasferirsi al Barcellona. Ecco tutti i dettagli. Il futuro di Alessandro Bastoni diventa un caso internazionale. Il centrale difensivo dell’ Inter è finito nel mirino del Barcellona, che sta spingendo con forza per portarlo in Spagna nella prossima stagione. Tuttavia, strappare il giocatore a Cristian Chivu non sarà affatto semplice: il tecnico nerazzurro considera il difensore una delle colonne inamovibili della sua formazione e la società non ha intenzione di privarsene a cuor leggero. Sebbene il calciatore sia disposto ad ascoltare un’eventuale proposta, non sembra intenzionato a forzare la mano contro il club che lo ha consacrato.🔗 Leggi su Internews24.com

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