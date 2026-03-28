Secondo fonti provenienti dalla Spagna, il difensore dell’Inter avrebbe accettato l’offerta del Barcellona. La testata Marca riporta che tra il giocatore e il club catalano si sarebbe raggiunto un accordo, anche se al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali o comunicati relativi alla conclusione della trattativa. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali da parte delle parti coinvolte.

"Alessandro Bastoni dice 'sì, lo voglio' al Barcellona". A metà strada tra la vittoria sull'Irlanda del Nord e gli ultimi 90 minuti che separano l'Italia dal Mondiale dell'estate prossima, dalla Spagna celebrano così il matrimonio tra il difensore azzurro (e nerazzurro) e il club blaugrana. Il quotidiano Marca va dritto e sicuro sull'intesa che avrebbero raggiunto le parti - il calciatore e i catalani - e sul fatto che adesso non resterebbe altro che trovare un accordo economico con l'Inter, che non si accontenterebbe tuttavia di cifre inferiori ai 70-80 milioni. Il Barça ha bisogno di un centrale di difesa, insiste Marca, ma il profilo ideale sarebbe quello di un mancino forte nel gioco aereo in area. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Spagna sicuri: Bastoni ha detto sì al Barcellona

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