Nasce l’anagrafe europea dei talenti arriva l’EU Talent Pool per le assunzioni all’estero

L’Unione europea ha approvato una risoluzione legislativa il 10 marzo 2026 che introduce l’EU Talent Pool, un database europeo di talenti. L’obiettivo è facilitare le assunzioni di personale qualificato in altri paesi membri. L’anagrafe europea dei talenti si propone di connettere candidati e aziende, rispondendo alle esigenze di mercato e alle carenze di competenze specifiche. La decisione mira a migliorare la mobilità lavorativa all’interno dell’Unione europea.

L’Unione europea compie un nuovo passo nella gestione delle carenze di personale qualificato. Con la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 (n. 20260058), prende forma l’EU Talent Pool, una vera e propria anagrafe europea dei talenti pensata per facilitare l’incontro tra imprese degli Stati membri e lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi. Si tratta di uno strumento che punta a rendere più ordinato, trasparente e sicuro il reclutamento internazionale, affrontando allo stesso tempo la crescente difficoltà delle aziende europee nel reperire competenze specifiche. Perché nasce l’EU Talent Pool. La misura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nasce l’anagrafe europea dei talenti, arriva l’EU Talent Pool per le assunzioni all’estero Riforma Catasto: nasce l’Anagrafe dei proprietari e arrivano più controlli SuperbonusIl Catasto italiano cambia pelle: da archivio storico statico a uno dei perni tecnologici della politica antievasione. "International Talent Day": per connettere i talenti internazionali Unipr con le impreseAl Centro Sant’Elisabetta il nuovo evento di job placement: presentazioni aziendali, speed date tra candidate/i e aziende e sessioni di networking...