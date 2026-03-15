Mercato Napoli Manna insiste per uno dei talenti del Galatasaray

Il Napoli sta seguendo da vicino Wilfried Singo, difensore ivoriano nato nel 2000, attualmente in forza al Galatasaray. La società partenopea ha manifestato un interesse concreto nei confronti del giocatore, mantenendo l’attenzione sulla possibile acquisizione. Singo è uno dei talenti segnalati come obiettivo di mercato, e il club azzurro valuta le sue caratteristiche come un'opportunità per rinforzare la rosa.

Il Napoli continua a monitorare Wilfried Singo, il difensore ivoriano classe 2000 attualmente al Galatasaray. Le conferme arrivano direttamente dalla Turchia, dove gli ambienti del calciomercato confermano l’interesse concreto dei partenopei. Ma la strada per portarlo a Napoli si presenta in salita: il club di Istanbul non ha alcuna intenzione di privarsene, anzi, punta a trattenerlo a lungo termine come pilastro del progetto tecnico. Singo nel mirino azzurro. Il giornalista turco Ekrem Konur, specializzato in affari di mercato, ha confermato quanto vociferato nei giorni scorsi: gli azzurri hanno inserito Singo nella propria lista di osservati speciali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Leggi anche: Napoli, Manna prima dell’Inter: «Può essere uno spartiacque. Sul mercato di gennaio vi dico questa cosa» Manna furioso: che risposta sulle limitazioni al mercato del NapoliIl ds del Napoli Giovanni Manna ha risposto alle domande di Dazn prima della partita contro la Cremonese. Approfondimenti e contenuti su Mercato Napoli Temi più discussi: KKN - Il Napoli segue Zeballos del Boca Juniors, Manna s'è convinto: valuta concretamente l'affare; Il clean sheet è diventato un ricordo per il Napoli: contro il Torino c'è un dato da non sottovalutare; Napoli, mercato già in movimento: obiettivo ringiovanire la rosa tra difesa e centrocampo. Napoli, Manna svela il futuro di Conte e i piani di rinnovoScopri le strategie del Napoli con Conte: rinnovi, riscatti e futuro della squadra. Le parole del mister e di Manna. newsmondo.it Mercato Napoli, nessuna rivoluzione in estate. La strategia di Manna e De LaurentiisCosa farà il Napoli durante il calciomercato estivo? Quanto verrà stravolta la rosa in vista della prossima stagione? Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti fa chiarezza ai microfoni di Radio Ma ... msn.com Mercato Napoli, fari puntati in Argentina Manna segue con attenzione l’attaccante del Boca Juniors, Exequiel Zeballos Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #calciomercato #z facebook