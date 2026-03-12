Le borse asiatiche hanno chiuso in perdita, con Tokyo che ha registrato un ribasso dell’1,04 per cento. Nel frattempo, il prezzo del petrolio Brent si è fermato a 98 dollari al barile. I mercati continuano a mostrare segnali di incertezza, mentre gli investitori monitorano attentamente le prossime mosse. La situazione rimane sotto osservazione senza variazioni significative nelle ultime ore.

Le piazze finanziarie asiatiche hanno chiuso in territorio negativo, con Tokyo che registra un calo del 1,04% e il petrolio Brent che si attesta a 98 dollari al barile. Questa dinamica di mercato, registrata nel pomeriggio del 12 marzo 2026, segnala una tensione nei flussi commerciali globali che impatta direttamente sui costi energetici delle imprese italiane. La volatilità degli indici regionali riflette le preoccupazioni per la sicurezza dei trasporti marittimi, mentre i prezzi del greggio rimangono elevati nonostante gli interventi istituzionali. I dati indicano che la risposta del mercato è immediata e sensibile alle notizie sulla stabilità dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati asiatici in calo: petrolio a 98$ e rischio

