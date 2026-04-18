Memoria cardiaca identificata una nuova variante | rischio di diagnosi errate

Gli esperti hanno individuato una nuova variante della memoria cardiaca, che può portare a diagnosi errate. Questa condizione, che si manifesta come un segnale elettrico residuo di un'anomalia già superata, può sembrare il sintomo di una patologia seria. La scoperta evidenzia come alcune alterazioni del sistema elettrico del cuore possano essere interpretate in modo sbagliato, portando a possibili errori nelle diagnosi cliniche.

LECCE – Può sembrare il segnale di una patologia grave, ma in realtà è solo il “ricordo” elettrico di un’anomalia già passata.È su questo equivoco che si concentra lo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università del Salento, che ha individuato una nuova variante della cosiddetta.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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