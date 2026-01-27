Alzheimer identificata una nuova causa di demenza Scienziati | Va riconosciuta formalmente
Questa scoperta evidenzia l'importanza di riconoscere formalmente la relazione tra encefalopatia traumatica cronica e il rischio di demenza, contribuendo a una migliore comprensione delle cause di Alzheimer e delle strategie di prevenzione. Ricercatori statunitensi hanno evidenziato che le persone con CTE avanzata sono più suscettibili a sviluppare questa condizione neurodegenerativa.
Ricercatori statunitensi hanno determinato che le persone affette da encefalopatia traumatica cronica (CTE) avanzata, una patologia cerebrale legata a colpi alla testa, hanno un rischio oltre 4 volte superiore di demenza. Per questo ritengono che la condizione debba essere formalmente riconosciuta come causa di ADRD.🔗 Leggi su Fanpage.it
