Alzheimer identificata una nuova causa di demenza Scienziati | Va riconosciuta formalmente

Questa scoperta evidenzia l'importanza di riconoscere formalmente la relazione tra encefalopatia traumatica cronica e il rischio di demenza, contribuendo a una migliore comprensione delle cause di Alzheimer e delle strategie di prevenzione. Ricercatori statunitensi hanno evidenziato che le persone con CTE avanzata sono più suscettibili a sviluppare questa condizione neurodegenerativa.

Ricercatori statunitensi hanno determinato che le persone affette da encefalopatia traumatica cronica (CTE) avanzata, una patologia cerebrale legata a colpi alla testa, hanno un rischio oltre 4 volte superiore di demenza. Per questo ritengono che la condizione debba essere formalmente riconosciuta come causa di ADRD.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

alzheimer identificata una nuovaL’Alzheimer spinge il cervello a cancellare le proprie memorieUno studio su PNAS identifica LilrB2 come punto di incontro tra beta-amiloide e infiammazione nella distruzione delle connessioni neuronali. tomshw.it

Alzheimer. Una nuova molecola studiata in un modello animale apre nuovi scenari per la curaUno studio congiunto Istituto Besta e Mario Negri, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry, offre risultati promettenti per lo sviluppo di una strategia di cura della malattia nella fase ... quotidianosanita.it

