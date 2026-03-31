Trump attacca gli alleati europei | Prendete il petrolio da soli Il Papa | La pace prima di Pasqua

Il presidente ha invitato gli alleati europei a gestire da soli le risorse petrolifere, senza coinvolgimento esterno. Nel frattempo, il pontefice ha richiamato l’attenzione sulla necessità di raggiungere la pace prima delle festività pasquali. Le notizie arrivano in un contesto di conflitto che si protrae oltre le stime iniziali di durata, con sviluppi che coinvolgono sia questioni energetiche che diplomatiche.

Roma, 31 marzo 2026 – La guerra durerà ben più delle quattro settimane che aveva preventivato all’inizio. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rassicura: il conflitto durerà poco, ma nello stesso tempo sembra molto più impegnato ad attaccare gli alleati che ad avviare una mediazione, tanto che ieri, su Truth, ha tuonato contro i Paesi dell’Unione europea, rei di non aver appoggiato gli Usa nella guerra contro l’Iran e che dunque possono “andarsene a prendere il petrolio da soli” a Hormuz. E dal Papa arriva la richiesta di finire al più presto la guerra. “Magari una tregua per Pasqua, ma che finisca la guerra prima”, ha detto Leone XIV, conversando con i giornalisti all’uscita dalla residenza di Castel Gandolfo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump attacca gli alleati europei: “Prendete il petrolio da soli”. Il Papa: “La pace prima di Pasqua” Articoli correlati Stretto di Hormuz, Trump a valanga contro gli alleati: “Andateci e prendetevi il petrolio da soli”“A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa delloStretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di... Leggi anche: Trump ad alleati: “Vi serve petrolio? Andate a prendervelo da soli” Contenuti e approfondimenti su Trump attacca Temi più discussi: Iran, la rabbia di Trump sulla Nato: 'Codardi'; Trump agli alleati: Siete codardi. Senza di noi la Nato è una tigre di carta. L'idea di ridurre le operazioni in Iran; Nato, Rutte: In Europa spesa per la difesa aumentata del 20%; Tutta la Nato centra il 2%. Ma c'è malumore per Rutte sull'Iran. Iran, Trump senza freni: accuse agli alleati e 'giravolta' su HormuzDonald Trump attacca ancora gli alleati, colpevoli di non sostenere a sufficienza gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, e poi si esibisce in una serie di giravolte verbali sullo Stretto di Hormu ... adnkronos.com Guerra Iran, Trump: Non voglio un cessate il fuoco. E attacca alleati Nato: CodardiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Trump attacca gli alleati Nato: 'Codardi, non vogliono aiutare su Hormuz' ... tg24.sky.it Trump attacca gli alleati: "Prendetevi il petrolio da soli ad Hormuz, gli Usa non vi difenderanno più" https://gazzettadelsud.it/p=2190803 - facebook.com facebook Ormai la politica estera Usa sta assumendo una dimensione allucinatoria. Trump attacca Francia e UK, per motivi diversi ma sempre legati alla mancata partecipazione ad una guerra decisa da Israele a cui gli Usa si sono accodati senza consultare alleati che x.com