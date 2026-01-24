Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha rilasciato un’intervista in cui ha criticato alcuni alleati internazionali, suscitando reazioni. Meloni ha definito tali commenti “inaccettabili”, mentre Crosetto ha annunciato l’intenzione di scrivere al Pentagono e a Rutte. La vicenda evidenzia le tensioni e le divergenze nelle relazioni tra gli Stati Uniti e gli alleati europei nel contesto internazionale.

Tutto è nato da un’intervista rilasciata a Fox News – sulla via del ritorno dal Forum di Davos – in cui, ancora una volta, ha umiliato gli alleati. Per Donald Trump, in Afghanistan – nella guerra avviata dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 – i militari dei Paesi Nato (Italia inclusa) sono rimasti sempre nelle retrovie. “Non abbiamo mai avuto bisogno di loro, non gli abbiamo neanche chiesto niente, dissero che avrebbero mandato dei militari in Afghanistan, l’hanno fatto, ma sono rimasti un po’ indietro, un po’ lontano dal fronte”, ha dichiarato parlando all’emittente vicina ai conservatori, dopo che già nel discorso di due giorni fa aveva detto – “non abbiamo mai avuto e mai chiesto niente alla Nato” – per sostenere che ora gli Usa chiedono “solo” la Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump deride gli alleati in Afghanistan, Meloni: “Inaccettabile”. Crosetto “manderà lettera al Pentagono e a Rutte”

Trump deride gli alleati degli Usa in Afghanistan: “Stavano lontani dal fronte”. Ma morirono 54 italianiLe dichiarazioni di Donald Trump riguardo agli alleati degli Stati Uniti in Afghanistan hanno suscitato reazioni e critica, in particolare nel Regno Unito, dove furono uccisi 457 soldati.

Meloni a Trump: "Inaccettabile sminuire il ruolo degli alleati in Afghanistan. L'amicizia Italia-Usa necessita rispetto"Il discorso di Meloni a Trump sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando come sia inaccettabile sminuire il ruolo dei Paesi Nato in Afghanistan.

