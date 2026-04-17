Iran Meloni | Per Hormuz Italia offre unità navali ma serve ok Parlamento

Il governo italiano ha annunciato l'invio di unità navali nel Golfo di Hormuz, ma ha precisato che questa operazione richiede l'autorizzazione del Parlamento. La decisione è stata comunicata durante un evento ufficiale, dove un rappresentante del governo ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa e ha partecipato personalmente alla presentazione. La proposta prevede la presenza di forze navali italiane nella zona in risposta a esigenze di sicurezza marittima.

“Considero questa iniziativa estremamente importante, ed è la ragione per la quale ho voluto esserci personalmente. Chiaramente la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una questione assolutamente centrale per la nostra nazione, per l’Italia, per l’Europa, per la comunità internazionale nel suo complesso. Si tratta, ovviamente, di affermare un principio cardine del diritto internazionale, principio che vale per Hormuz e chiaramente per qualsiasi altro passaggio dal quale dipendono le catene di approvvigionamento mondiale, ma si tratta di una questione di enorme rilevanza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando all’ Eliseo nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Meloni: "Per Hormuz Italia offre unità navali ma serve ok Parlamento" Iran, Meloni: Per Hormuz Italia offre unità navali ma serve ok Parlamento Notizie correlate Crisi Medio Oriente, via libera della Camera a risoluzione di maggioranza su Iran e Consiglio Ue. Meloni: “Italia non è in guerra, ma serve unità nazionale”Dopo giorni di polemiche politiche e pressioni delle opposizioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi in Parlamento per... Meloni al summit su Hormuz: "Per fornire le nostre navi serve il via libera del Parlamento"AGI - "L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un'autorizzazione parlamentare per quelle che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di Hormuz; Iran, Meloni: Fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz; Meloni a Parigi per vertice sulla riapertura dello Stretto di Hormuz; La Ue prepara la missione: fregate e sminatori italiani a Hormuz. Iran, Meloni: Navigazione Hormuz centrale, Italia pronta a schierare le navi con autorizzazione del ParlamentoL'Italia è pronta a fare la sua parte nell'iniziativa multinazionale per garantire la libertà di navigazione dello Stretto di Hormuz. E a schierare le proprie navi chiaramente sulla base di una nec ... adnkronos.com Iran, Meloni: Per Hormuz Italia offre unità navali ma serve ok Parlamento(LaPresse) – L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione ... ilmattino.it Fratelli d'Italia Camera. . OLTRE HORMUZ: IL GOVERNO AL FIANCO DELLE IMPRESE PER CONTENERE I COSTI DELL'ENERGIA - facebook.com facebook Qui Stretto di Hormuz. Zelensky in Italia. Tredici indagati per Niscemi | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com