Meloni in videoconferenza internazionale sulla sicurezza digitale dei minori

Il Presidente del Consiglio italiano ha partecipato oggi a una videoconferenza internazionale dedicata alla sicurezza digitale dei minori. L'incontro è stato promosso dal Presidente francese e ha visto la presenza di rappresentanti di diversi paesi europei. Nel corso della sessione si sono affrontate questioni legate alla protezione dei giovani online e alle strategie per contrastare i rischi digitali. Nessun dettaglio sulle decisioni prese durante la conferenza è stato comunicato pubblicamente.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte ad una videoconferenza, promossa dal Presidente francese Emmanuel Macron, sulle possibili iniziative nazionali ed europee per rafforzare la sicurezza dello spazio digitale per i minori. Alla videoconferenza hanno partecipato, oltre al Presidente della Commissione Europea von der Leyen, i Leader di Germania, Grecia, Irlanda, Repubblica Ceca, Spagna, oltre ai rappresentanti dei governi di Austria, Danimarca, Cipro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia. il divieto dell’uso dei telefoni cellulari in classe; la verifica della maggiore età per l’accesso a materiale pornografico online; il diniego automatico di accesso ai domini relativi a pornografia, violenza, droghe, razzismo e scommesse per sim-card e contratti intestati a minori (cd.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni in videoconferenza internazionale sulla sicurezza digitale dei minori Notizie correlate Leggi anche: Minori online, leader europei a confronto sulla sicurezza: Meloni porta l’esempio italiano Meloni: “L’ascolto dei minori non è astratto, è una sfida contro la solitudine digitale”. Il governo studia ecosistemi online protettiIn un'epoca in cui lo schermo di uno smartphone ha spesso sostituito lo sguardo diretto e la relazione reale cede il passo a quella virtuale, il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Videoconferenza internazionale sul rafforzamento della sicurezza dello spazio digitale per i minori; Videoconferenza internazionale sul rafforzamento della sicurezza dello spazio digitale per i minori; Volenterosi alla difesa di Hormuz: pronta missione pace. Meloni: Passaggio in Parlamento -; Hormuz, Macron: 'Ora riapertura incondizionata, no a pedaggi'. Vertice dei volenterosi: Londra e Parigi guideranno missione pacifica a HormuzLa crisi sullo Stretto di Hormuz e lo scontro con Donald Trump stanno costringendo Palazzo Chigi a ripensare la propria collocazione internazionale, in un ... thesocialpost.it Sicurezza di Hormuz, i Volenterosi: Noi pronti a una missione pacifica. Meloni: L’Italia farà la sua parteOltre 50 Paesi coinvolti nell’iniziativa promossa da Francia e Regno Unito. Assenti gli Stati Uniti, invitata anche l’India ... affaritaliani.it Se si andasse al voto oggi, il campo largo prenderebbe il 45,4%, il centrodestra il 44,7%. Per vincere, la coalizione guidata da Meloni ha davanti a sé due opzioni: allearsi con Vannacci o cercare l’accordo con Calenda. facebook Meloni: sì alla missione anche senza Trump e all’invio di almeno due cacciamine x.com