Minori online leader europei a confronto sulla sicurezza | Meloni porta l’esempio italiano

I leader europei si sono riuniti in una videoconferenza per discutere della protezione dei minori online. Tra i partecipanti c’era anche il presidente del Consiglio italiano, che ha portato l’esempio del proprio paese. L’obiettivo principale è stato quello di trovare soluzioni per migliorare la sicurezza dei giovani sui social e su internet, coinvolgendo sia le istituzioni nazionali che quelle europee.