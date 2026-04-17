Minori online leader europei a confronto sulla sicurezza | Meloni porta l’esempio italiano
I leader europei si sono riuniti in una videoconferenza per discutere della protezione dei minori online. Tra i partecipanti c’era anche il presidente del Consiglio italiano, che ha portato l’esempio del proprio paese. L’obiettivo principale è stato quello di trovare soluzioni per migliorare la sicurezza dei giovani sui social e su internet, coinvolgendo sia le istituzioni nazionali che quelle europee.
Rafforzare a livello nazionale ed europeo la sicurezza dei minori online. È stato il focus della videoconferenza cui hanno partecipato ieri diversi leader dell’Unione, tra i quali Giorgia Meloni. I leader europei a confronto sulla sicurezza dei minori online. Alla videoconferenza, promossa dal presidente francese Emmanuel Macron, hanno preso parte oltre a Meloni, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, i leader di Germania, Grecia, Irlanda, Repubblica Ceca, Spagna, oltre ai rappresentanti dei governi di Austria, Danimarca, Cipro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia. Le iniziative nazionali adottate dal governo Meloni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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