meloni impegnati su tema energia in azerbaijan tra un paio di settimane

Tra circa due settimane, il presidente del Consiglio si recherà in Azerbaigian per discutere di questioni energetiche. Sul fronte del caro energia, ha affermato di aver seguito da vicino la crisi, sottolineando di aver preso provvedimenti e di essere impegnato su questo tema. La visita si inserisce in un quadro di incontri con rappresentanti di paesi produttori di energia, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà legate ai rincari.

Del tema del caro energia, "da quando è scoppiata questa crisi ci siamo occupati, io mi sono personalmente occupata recandomi prima in Algeria, recandomi poi nei Paesi del Golfo" per "garantire che questa nazione non avesse contrazioni intanto nell'approvvigionamento delle sue risorse energetiche fondamentali. La stessa cosa che farò in Azerbaijan tra un paio di settimane". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla 76esima assemblea di Federalberghi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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