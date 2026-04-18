Durante un'assemblea di Federalberghi al Salone delle fontane all’Eur, a Roma, è stata annunciata la partenza di un viaggio in Azerbaigian da parte del presidente del Consiglio. La premier ha dichiarato che, in un periodo di congiuntura difficile, questa visita vuole dimostrare il carattere del paese. La comunicazione è stata data senza indicare date precise o dettagli ulteriori sul viaggio.

La notizia ha fatto irruzione al Salone delle fontane all’Eur, a Roma, durante l’assemblea di Federalberghi. E in molti ancora non l’avevano letta: la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran. Giorgia Meloni ne ha parlato nel suo intervento, spiegando di averla appresa durante il tragitto e sottolineando che «il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione dei quadranti che si sono moltiplicati». Hormuz e il quadro che «cambia continuamente». Turismo e crisi internazionali sono strettamente legati e sono anche al centro dell’intervento del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. L’invito arrivato dalla premier è stato a ricordare che è proprio nelle difficoltà che gli italiani danno il meglio di sé, ritrovandosi a correre per superare i problemi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Energia, Meloni annuncia il viaggio in Azerbaijan: «Congiuntura difficile, dimostriamo di che pasta siamo fatti»

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