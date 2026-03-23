L’alta pressione distesa dalle Azzorre fin verso la Scandinavia, continua a far affluire correnti fresche da est verso l’area adriatica, mentre più ad ovest le correnti settentrionali favoriscono stabilità atmosferica. Le temperature rimangono di qualche grado al di sotto dei valori medi 1991-2020, specialmente nei valori massimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 23 marzo 2026 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori e per l’intera giornata. Leggere brinate in aperta campagna verso l’alba. Temperature: Minime in calo (+1+4 °C) con valori localmente più bassi in aperta campagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Giornate serene e temperature in aumento con punte anche di 18 gradiSi consolida la presenza dell’anticiclone atlantico su tutta l’area mediterranea, garantendo condizioni di tempo stabile Si consolida la presenza...

Sicurezza a Carpaneto, entro un paio di settimane in prefettura un Comitato provinciale dedicato«Entro un paio di settimane sarà convocato in prefettura un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica dedicato a Carpaneto.

Contenuti e approfondimenti su Ancora un paio di giornate serene a...

Discussioni sull' argomento Ancora un paio di giornate serene: a metà settimane possibili peggioramenti; Benzina e diesel, lo sconto (per legge) non è ancora decollato. Vega: Lo sconto del governo è ancora poco; Il turismo cresce ancora: Lecco e il lago piacciono ai tedeschi ma riecco gli americani; Crans Montana, Bertolaso: Un paio a casa a breve. Due sono migliorati tantissimo: un piccolo miracolo.

Salve a tutte le colleghe e i colleghi, ho un paio di dubbi sulla domanda di mobilità. 1) Il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento con i genitori over 65 c'è ancora Perchè nella dichiarazione personale cumulativa docenti/educatori c'è ancora la dicitura "R facebook