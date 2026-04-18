Da mesi, l’alleanza tra le due figure politiche sembrava solida, unita da una visione condivisa di una destra che valorizza identità, sovranità e critiche al progressismo. Tuttavia, recenti segnali indicano una rottura tra loro, superando le differenze di approccio e di strategia. La relazione tra i due leader, che sembrava destinata a durare, mostra ora segni di distacco evidente, mettendo in discussione il loro rapporto politico e ideale.

Per mesi è sembrato un rapporto naturale, quasi inevitabile. Giorgia Meloni e Donald Trump si erano riconosciuti dentro lo stesso spazio politico, quello di una destra identitaria, critica verso il progressismo e attenta alla sovranità nazionale. Un’intesa che non era solo tattica, ma anche simbolica: due leader percepiti come affini per linguaggio, visione e base elettorale. E proprio per questo la frattura di oggi pesa di più, perché non riguarda due avversari che si allontanano, ma due alleati che scoprono di non poter più stare nello stesso campo senza pagare un prezzo. Il punto non è una singola dichiarazione o uno scontro episodico. È un passaggio più profondo, che segna il momento in cui la politica reale prende il posto della sintonia ideologica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni e Trump, la crepa diventa rottura: quando l’affinità ideologica non basta più

Board of Peace di Trump, Meloni apre ma frena: Nodo di costituzionalità

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Ancora bugie su Giorgia Meloni, che arrivano perfino a tirare in ballo il padre, con cui, come ha sempre dichiarato, non ha rapporti da quando era bambina. Quando mancano gli argomenti, si scivola nella mistificazione personale. Fatevene una ragione: il Pre x.com