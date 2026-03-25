Basta sbeffeggiare le assistenti sociali | da Meloni battaglia ideologica e qualunquista

Il Partito Democratico di Piacenza ha annunciato la volontà di sostenere gli assistenti sociali coinvolti nella tutela dei minori, criticando le recenti dichiarazioni della leader di un partito politico nazionale che hanno suscitato reazioni di sdegno. La questione riguarda le accuse rivolte a questi operatori, che vengono accusati di essere soggetti a un continuo attacco mediatico e a un ambiente lavorativo difficile.

«Per queste ragioni, -si legge in una nota dem - un numero sempre più limitato di assistenti sociali sceglie questa area della professione come proprio ambito lavorativo. Questo fatto dovrebbe suscitare forte preoccupazione sociale, in considerazione di quanto invece sia necessario poter contare su un giusto numero di operatori per garantire un’adeguata difesa dei diritti dei minori. La necessità di tutela della dignità dell’infanzia è stata un percorso difficile che ha raggiunto buoni risultati grazie al lavoro di tanti professionisti di varie aree e di amministratori, giuristi e politici illuminati». «Come si può sbeffeggiare il lavoro di... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Basta sbeffeggiare le assistenti sociali: da Meloni battaglia ideologica e qualunquista» Articoli correlati Servizi sociali: assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadinoIl Comune di Taranto assume quattro nuove figure professionali con profilo di funzionario Assistente Sociale, tramite procedura di mobilità, e grazie... Leggi anche: Proteste contro i giudici. Le assistenti sociali tramano: spostare i piccoli Trevallion