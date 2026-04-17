A Parigi, Giorgia Meloni si presenta al vertice dei Volenterosi, un incontro internazionale di rilievo. La sua presenza segue la rottura con l'ex presidente degli Stati Uniti, con il quale aveva collaborato in passato. La partecipazione di Meloni al meeting si inserisce nel contesto di un'attenzione crescente sulla sua posizione politica e sulle alleanze internazionali. L'evento si svolge in un clima di attesa e di confronto tra i rappresentanti dei vari Paesi.

Giorgia Meloni arriva al vertice dei Volenterosi dopo lo strappo con Trump – che sta tentando timidamente di ricucire definendo «un’eccellente notizia» il cessate il fuoco tra Libano e Israele grazie all’intervento Usa – con la preoccupazione di un’ imminente recessione e il rischio di isolamento commerciale. Mentre le delegazioni si riuniscono all’Eliseo, l’aria che si respira fuori non è quella della diplomazia, ma quella di una tempesta imminente. Il vertice di venerdì, a cui partecipa la Presidente del Consiglio insieme ai leader di Francia, Regno Unito e Germania, non è una semplice passerella politica. È, a tutti gli effetti, un tentativo disperato di evitare che lo Stretto di Hormuz diventi la tomba della stabilità economica globale.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A Parigi Meloni riscopre i Volenterosi dopo la rottura con Trump

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