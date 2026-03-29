Netanyahu la foto nello spogliatoio e il caffè | ecco perché l’immagine è un falso creato con l’AI

Una nuova immagine di Benjamin Netanyahu nello spogliatoio sportivo sta circolando sui social media, associata a una teoria del complotto secondo cui il premier israeliano sarebbe deceduto e sostituito da un'intelligenza artificiale. Tuttavia, questa fotografia è risultata essere un falso, creato con l'uso di strumenti di intelligenza artificiale, e già smentita in precedenti verifiche.

Circola sui social una nuova immagine di Benjamin Netanyahu in uno spogliatoio sportivo, usata per alimentare la teoria del complotto secondo cui il premier israeliano sarebbe morto e sostituito dall’Intelligenza Artificiale, un fake già smentito in un nostro precedente fact-check. La foto originale ritrae il direttore dell’FBI Kash Patel durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Per chi ha fretta. La foto di Netanyahu nello spogliatoio è falsa ed è stata generata con l’AI.. L’immagine originale ritrae il direttore dell’FBI Kash Patel, non Netanyahu.. Lo spogliatoio è quello della nazionale USA di hockey dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Open.online

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