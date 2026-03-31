F-35 Israele distrutti dall’Iran | perché la foto virale è un falso dell’IA

Circola un’immagine che mostrerebbe una serie di caccia F-35 dell’aeronautica israeliana distrutti a terra, attribuendoli a un attacco iraniano. Tuttavia, fonti ufficiali hanno confermato che la foto è un falso creato con l’intelligenza artificiale, e non rappresenta eventi reali. Nessun attacco di questo tipo è stato confermato dalle autorità militari o di intelligence coinvolte.

Circola un’immagine che ritrarrebbe una flotta di caccia F-35 dell’aeronautica di Israele distrutti a terra dopo un presunto attacco dell’ Iran. La foto, diventata virale sui social, nasconde però un segnale digitale inequivocabile: si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. La foto degli F-35 di Israele distrutti da un attacco dell’Iran è un falso.. L’immagine presenta il watermark invisibile dell’AI di Google.. Si tratta di un’immagine generata con l’AI.. Analisi. L’immagine viene accompagnata dalla seguente descrizione: «Ultime notizie 🇮🇱 La flotta F-35 israeliana è stata distrutta a terra durante l’attacco a Mobagat». 🔗 Leggi su Open.online

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