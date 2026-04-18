Meloni | Annunciata nuova chiusura di Hormuz lavoriamo per rafforzare stabilità

Il governo ha comunicato che l'Iran ha annunciato l'intenzione di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz, in risposta a una indisponibilità americana. La decisione è stata resa nota mentre si discuteva di misure per rafforzare la stabilità nella regione. La questione riguarda il controllo e l'accesso a una delle rotte marittime più strategiche al mondo, con possibili ripercussioni sul traffico marittimo e sul mercato energetico internazionale.

Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci. Si sbagliano: la risposta su Il Tempo Finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 "Mentre venivamo qui l'Iran ha annunciato di voler nuovamente chiudere lo Stretto di Hormuz, rispondendo alla indisponibilità americana registrata. Quindi, come vedete, il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione di quadranti che ormai si sono moltiplicati. Lo avete visto anche in queste ore proprio parlando di Hormuz, proprio parlando della necessità di garantire libertà di navigazione", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all'assemblea Nazionale di Federalberghi a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Annunciata nuova chiusura di Hormuz, lavoriamo per rafforzare stabilità Notizie correlate Iran, nuova chiusura dello stretto di Hormuz, Meloni: “Instabilità nostra normalità”Le forze armate iraniane hanno annunciato che loStretto di Hormuz tornerà al suo “stato precedente”, a causa degli gli Stati Uniti che hanno deciso... Perché la chiusura dello stretto di Hormuz è una catastrofe annunciata per l’Africa subsaharianaEra sabato 28 febbraio quando gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l’Iran uccidendo la guida suprema Ali Khamenei. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Punto di rottura Meloni prende le distanze da Netanyahu e apre una nuova fase nei rapporti con Israele; L’Italia continua a comprare armi da Israele; ZES Unica Nazionale: cos’è, cosa cambia per le imprese e quando entra in vigore; Meloni: Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La lettera di Crosetto a Katz. Legge elettorale, come cambia e perché Meloni ne vuole una nuovaHabemus Melonellum. O meglio Stabilicum in nome della stabilità di governo, come in casa azzurra si comincia a chiamare il sistema con cui dovremmo andare al voto nel 2027. Dopo una sorta di conclave ... ilsole24ore.com Meloni: Albanese nuova eroina della Sinisra e Salis non paga gli affitti per la casa popolareVoglio approfittare per rinnovare la mia solidarietà ai giornalisti della Stampa la cui sede è stata vandalizzata qualche settimana fa com'era accaduto anni fa alla sede della Cgil, solo che siccome ... iltempo.it Confermato il trend stabile, anche se il conflitto in Medio Oriente pone dei rischi per il 2026. Sistema bancario solido. Bene la stabilità politica con il governo Meloni, ma sono necessarie riforme per superare le sfide di lunga data facebook “L’instabilità sta diventando la nostra normalità”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea di Federalberghi a Roma. La premier ha evidenziato come lo scenario internazionale sia in rapido mutamento, citando x.com