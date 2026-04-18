L'Iran ha annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz, ripensando alla decisione presa il giorno precedente. La decisione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre il governo italiano ha commentato la situazione sottolineando come l’instabilità nei vari quadranti sia ormai considerata una costante. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sulle tempistiche o sulle motivazioni alla base della decisione. La chiusura dello stretto rappresenta un punto critico per le rotte marittime nella regione.

Le forze armate iraniane hanno annunciato che loStretto di Hormuz tornerà al suo “stato precedente”, a causa degli gli Stati Uniti che hanno deciso di mantenere il blocco navale, nonostante Teheran avesse allentato le proprie restrizioni. Infatti ieri aveva annunciato che“il passaggio per tutte le navi commerciali era dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata“. MaTrumpha cambiato idea ed ha deciso che“il blocco navale Usa rimarrà pienamente in vigore nei confronti dell’Iran”. L’Iran, al momento, non ha acconsentito a tenere un nuovo ciclo di colloqui con gli Stati Uniti, dopo quello che si è tenuto a Islamabad la scorsa settimana.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, nuova chiusura dello stretto di Hormuz, Meloni: “Instabilità nostra normalità”

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L’Iran chiude di nuovo lo Stretto di Hormuz: «Colpa del blocco navale Usa» x.com