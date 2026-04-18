Meloni | Annunciata nuova chiusura di Hormuz lavoriamo per rafforzare stabilità – Il video

Il 18 aprile 2026, un'agenzia di stampa ha riportato che il governo ha annunciato una prossima chiusura dello Stretto di Hormuz, in risposta a un’indisponibilità americana. La decisione è stata comunicata in un contesto in cui si discute di misure per rafforzare la stabilità regionale. La notizia è stata diffusa attraverso un video e riguarda le dichiarazioni di un rappresentante istituzionale.

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 "Mentre venivamo qui l’Iran ha annunciato di voler nuovamente chiudere lo Stretto di Hormuz, rispondendo alla indisponibilità americana registrata. Quindi, come vedete, il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione di quadranti che ormai si sono moltiplicati. Lo avete visto anche in queste ore proprio parlando di Hormuz, proprio parlando della necessità di garantire libertà di navigazione", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all'assemblea Nazionale di Federalberghi a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Meloni: Annunciata nuova chiusura di Hormuz, lavoriamo per rafforzare stabilità Iran, nuova chiusura dello stretto di Hormuz, Meloni: “Instabilità nostra normalità”Le forze armate iraniane hanno annunciato che loStretto di Hormuz tornerà al suo “stato precedente”, a causa degli gli Stati Uniti che hanno deciso... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Punto di rottura Meloni prende le distanze da Netanyahu e apre una nuova fase nei rapporti con Israele; L’Italia continua a comprare armi da Israele; ZES Unica Nazionale: cos’è, cosa cambia per le imprese e quando entra in vigore; Meloni: Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La lettera di Crosetto a Katz. Meloni: «Annunciata nuova chiusura di Hormuz, lavoriamo per rafforzare stabilità»Mentre venivamo qui l’Iran ha annunciato di voler nuovamente chiudere lo Stretto di Hormuz, rispondendo alla indisponibilità americana registrata. Quindi, come vedete, il ... ilmattino.it Confermato il trend stabile, anche se il conflitto in Medio Oriente pone dei rischi per il 2026. Sistema bancario solido. Bene la stabilità politica con il governo Meloni, ma sono necessarie riforme per superare le sfide di lunga data facebook “L’instabilità sta diventando la nostra normalità”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea di Federalberghi a Roma. La premier ha evidenziato come lo scenario internazionale sia in rapido mutamento, citando x.com