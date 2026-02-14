Calatafimi Segesta | Ristorante sanzionato per irregolarità sicurezza a rischio e controlli sui lavoratori contestati

Un ristorante di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, ha ricevuto una multa dai Carabinieri perché non rispettava le norme di sicurezza e igiene, e perché monitorava i dipendenti in modo irregolare. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto che i locali presentavano diverse carenze e che il personale lavorava senza le dovute tutele. In particolare, sono stati trovati sistemi di sorveglianza a distanza sui lavoratori senza autorizzazioni adeguate, mettendo a rischio le condizioni di lavoro.

Calatafimi Segesta, Controlli a Tappeto: Un Ristorante nel Mirino per Irregolarità e Sanzioni. Un'attività di ristorazione con intrattenimento a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, è stata sanzionata dai Carabinieri a seguito di un'ispezione che ha rilevato diverse carenze igienico-sanitarie, violazioni delle norme sulla sicurezza e l'utilizzo di sistemi di controllo a distanza dei lavoratori. L'intervento, avvenuto il 14 febbraio 2026, coinvolge un'ampia collaborazione tra forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, nell'ambito di un'intensificazione dei controlli a livello nazionale.